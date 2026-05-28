سخنگوی اورژانس مازندران از مصدومیت ۳۳ نفر در پنج حادثه ویژه ترافیکی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، زکریا اشکپور سخنگوی اورژانس مازندران در تشریح حوادث ۲۴ ساعت گذشته گفت: تکنسینهای مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان روز پرکاری را پشت سر گذاشته و به ۳۳ مصدوم در ۵ حادثه ترافیکی بزرگ خدماترسانی کردند.
وی افزود: جاده هراز با وقوع دو حادثه در منطقه پلور و بایجان، بیشترین سهم را در مأموریتهای صبحگاهی اورژانس داشت.
اشکپور با اشاره به جزئیات این حوادث گفت: در اولین حادثه جدی، ساعت ۷:۴۹ روز ۶ خرداد در منطقه پلور، هفت مصدوم توسط آمبولانسها منتقل شدند و به فاصله چند ساعت بعد، تصادف دیگری در محور هراز ۵ مصدوم دیگر برجا گذاشت.
وی افزود: همچنین بالگرد اورژانس مازندران ساعت ۸ صبح برای انتقال یک مصدوم غیرترافیکی از منطقه بوالقلم بایجان به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل به پرواز درآمد.
سخنگوی اورژانس مازندران در ادامه گفت: بعدازظهر گذشته نیز حوادث در مرکز و شرق استان ادامه یافت؛ به طوری که در منطقه ولآغوز ساری ۷ مصدوم و در سهراهی نیروگاه نکا ۶ مصدوم ترافیکی پس از دریافت خدمات اولیه، به بیمارستانهای امام خمینی، بوعلی ساری و امام حسین (ع) نکا منتقل شدند.
اشکپور آخرین حادثه ویژه را مربوط به منطقه لفور در شهرستان سوادکوه شمالی دانست و گفت: ساعت ۲۱:۵۱ دیشب بر اثر سانحه رانندگی در مسیر لفور به سمت کلیجخیل، ۷ نفر مصدوم شدند که مصدومان این حادثه جهت مداوا به بیمارستان رازی قائمشهر انتقال یافتند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از آمادگی کامل تیمهای اورژانس در تمامی محورهای مواصلاتی استان برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد.