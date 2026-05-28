معاون مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس تدابیر صورت گرفته، هیچکدام از این ۹ فروند هواپیما در طول عملیات ۱۰ روزه زمینگیر نخواهند شد و ناوگان به صورت ۱۰۰ درصد در اختیار عملیات پرواز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با اعلام آمادگی ۱۰۰ درصدی و بدون زمینگیری ناوگان اختصاصیافته برای این عملیات فشرده، تاکید کرد که با تشدید بازرسیهای فنی و تکیه بر توان متخصصان داخلی، سختگیرانهترین استانداردهای ایمنی برای بازگشت سلامت بیش از ۳۰ هزار نفر از حجاج بیتالله الحرام پیادهسازی شده است.
صمد صباحی خسروشاهی با تشریح تمهیدات هما برای تضمین قابلیت پرواز ناوگان، اظهار داشت: برای انجام این مأموریت بزرگ، در مجموع ۹ فروند هواپیما شامل ۴ فروند ایرباس ۳۳۰، دو فروند ایرباس ۶۰۰-۳۰۰، یک فروند ایرباس ۳۱۰ و دو فروند از خانواده ایرباس ۳۲۰ شامل یک فروند A۳۲۰ و یک فروند A۳۱۹ اختصاص یافته است.
وی با اشاره به انجام کامل بازرسیهای دورهای پیش از عملیات رفت و پایش فوقالعاده ناوگان پس از بازگشت به فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره)، افزود: چیدمان و زمانبندی تعمیرات به گونهای تنظیم شده که هیچکدام از این ۹ فروند هواپیما در طول عملیات ۱۰ روزه زمینگیر نخواهند شد و ناوگان به صورت ۱۰۰ درصد در اختیار عملیات پرواز است.
صباحی ادامهداد: همچنین برای مدیریت شرایط غیرمنتظره، با هماهنگی قسمت بازرگانی، هواپیمای جایگزین و آمادهبهخدمت (استندبای) تعیین شده است تا در صورت بروز هرگونه اشکال، بلافاصله اعزام شود.
معاون مهندسی و تعمیرات هما با نفی هرگونه استفاده از هواپیماهای اجارهای خارج از شرکت، مسئولیت جابهجایی بیش از ۳۰ هزار نفر از حجاج را به طور کامل بر عهده ناوگان هما دانست و در خصوص نحوه ارائه خدمات فنی در عربستان گفت: امور تعمیر و نگهداری خط پرواز در فرودگاه جده توسط تکنسینهای ارشد و مجرب پرواز (Flight Mechanic) اعزامی همراه ناوگان و با استفاده از قطعات یدکی پرمصرف مستقر در انبار داخلی هواپیماها انجام میشود.
وی با اشاره به چالشهای سنوات گذشته در ارتباط با نقص فنی هواپیماها و موتورها تاکید کرد: با بهرهگیری از تجربیات ارزشمند کسب شده در قسمت مهندسی و تعمیرات و با عنایت به وجود تیم مدیریتی جدید که حساسیتهای فوق العادهای به موضوعات ایمنی هواپیماها دارند، تحت هیچ شرایطی، کوچکترین ارفاق یا چشمپوشی از استانداردهای ایمنی را نمیپذیریم چرا که جان مسافران اولویت مطلق ماست.
صباحی در پایان یادآور شد: با اجرای دقیق دستورالعملهای بینالمللی و الزامات سازمان هواپیمایی کشوری، روند پایش اشکالات تکراری و اقدامات پیشگیرانه به شدت تقویت شده است تا حجاج در کمال سلامت و آرامش به کشور بازگردند.
عملیات بزرگ بازگشت حجاج بیت الله الحرام به کشور از ۱۱ خردادماه سال جاری آغاز و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.