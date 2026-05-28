نگاهی به چند فیلم و پویانمایی از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «هوش مصنوعی»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۷ از شبکه دو پخش می‌شود.

این فیلم به کارگردانی اَلکسی چادوف و محصول ۲۰۲۵ روسیه، داستان ژِنیا، جوانی علاقه‌مند به فناوری‌های نوین را روایت می‌کند که در جریان آزمایش یک ربات پیشرفته به نام «آپوستل»، وارد ماجرایی غیرمنتظره می‌شود.

«آپوستل» که با قابلیت‌های ویژه‌اش طراحی شده، در ادامه همراه ژِنیا از آزمایشگاه می‌گریزد و سر از اردوگاهی جنگلی در می‌آورد؛ جایی که خرابکاری سودجویان، مسیر داستان را به سمت تقابلی پرتنش و نجات‌بخش می‌برد. این فیلم، روایتی ماجراجویانه از پیوند فناوری، شجاعت و مسئولیت‌پذیری است.

فیلم سینمایی «گرینلند ۲: مهاجرت»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

فیلم سینمایی جدید «گرینلند۲: مهاجرت» محصول سال ۲۰۲۶ کشور‌های انگلستان و آمریکا فیلمی است از گونه‌های ماجراجویانه، علمی- تخیلی و مهیج به کارگردانی ریک رومن وو.

در این فیلم بازیگرانی، چون تومی ارل جنکینز، مورنا باکارین و جرارد باتلر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان فیلم آمده پس از اصابت شهاب سنگ به زمین و انفجار‌های هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیو ناشی از آن، حیات بر روی زمین تا حد زیادی نابود شده است. مردی به نام جان با همسرش آلیسن و پسر نوجوانشان نیتن در یک پناهگاه مجهز بسر می‌برند، اما اتفاقات ناخوشایند در راه است.

قسمت جدید مجموعه «مادران» با عنوان «مینی‌بوس»، روایتی متفاوت از بازیابی خاطرات و نگاه‌های پرمعنا را به تصویر می‌کشد.

این قسمت از مجموعه «مادران»، روایتگر مسیر ساده‌ای است که در میان رفت‌وآمد‌های روزمره، مادری را با حقیقتی گمشده رو‌به‌رو می‌کند، حقیقتی که در میان همهمه‌ی مسافران، دوباره پیدا می‌شود.

مجموعه «مادران»، محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است که با همکاری گروه سینمایی شاهد بنیاد شهید و امور ایثارگران تولید شده و جمعه ۸ خرداد ساعت ۲۲:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.

پویانمایی «رویاشهر»، به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی، ساعت ۸ صبح، از شبکه دو پخش می‌شود.

این اثر که محصول سال ۱۴۰۲ است، با تلفیق فضای فانتزی، تخیلی و تاریخی، داستان نوجوانی ۱۲ ساله به نام «آرات» را روایت می‌کند که در راه رسیدن به آرزوی خود برای قهرمان شدن، برای نجات «رویاشهر» از خطرات احتمالی اقدام می‌کند.

«رویاشهر» با رویکردی آینده‌نگرانه و در بستری شاد، ضمن تأکید بر ارزش‌ها و اصول جامعه ایرانی، تحولات دنیای امروز را از نگاه نوجوانان به تصویر می‌کشد.