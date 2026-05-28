به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: تکاوران پلیس قرارگاه ابوذرکرمان، در راستای مبارزه جدی و قاطعانه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، با انجام اقدامات اطلاعاتی، ۵ دستگاه تانکر حامل سوخت شامل ۷۳ هزار و ۲۶۵ لیتر گاز مایع، ۲۹ هزار لیتر بنزین و ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

سردار "موقوفه ئی" ارزش محموله کشف شده را برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال اعلام و بیان داشت: در این رابطه ۵ دستگاه تریلر توقیف و ۵ نفر متهم با تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.