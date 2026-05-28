به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجمع جهانی بهداشت (WHA۷۹) در سال ۲۰۲۶ شاهد چرخشی تاریخی در پارادایم سلامت بود. دکتر آیتی، رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به این تحول بین‌المللی تصریح کرد: امروز سازمان جهانی بهداشت (WHO) طب سنتی را نه یک موضوع حاشیه‌ای، بلکه اهرم اصلی تحول سلامت جهانی معرفی کرده است؛ آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که ۹۰ درصد کشور‌های عضو، متقاضی ادغام این دانش در نظام‌های سلامت خود هستند و با وجود سهم ناچیز بودجه تحقیقاتی، کشور‌های پیشرو در حال پر کردن این شکاف با ابزار‌های نانو و هوش مصنوعی هستند.

وی با تشریح نقشه راه جهانی در این حوزه افزود: امروز طب سنتی در دنیا به سرعت به سمت پیشرفت در حرکت است؛ به طوری که انتشار مقاله اخیر در ژورنال معتبر Nature پیرامون استفاده از نانوساختار‌های DNA (tFNAs) برای هوشمندسازی ترکیبات گیاهی در درمان سرطان، در کنار تحلیل ۴۱ هزار نسخه باستانی توسط هوش مصنوعی در آلمان، نشان می‌دهد که ما با یک رنسانس دیجیتال رو‌به‌رو هستیم. این همان مسیری است که چین نیز در برنامه پنج‌ساله پانزدهم خود برای ادغام طب سنتی در درمان‌های پیچیده در پیش گرفته است.



دکتر آیتی با انتقاد از تضاد موجود میان پیشرفت‌های جهانی و نگاه‌های داخلی، خاطرنشان ساخت: در حالی که مراکز معتبر علمی در اروپا با استفاده از فناوری نانو در حال بهره‌برداری از ظرفیت‌های این حوزه هستند، در داخل کشور همچنان با نوعی تردید و بی‌اعتمادی از سوی برخی مسئولین مواجهیم. این نگاه محدود، مانع بزرگی در مسیر پیشرفت است و نتیجه‌ای جز هدررفت سرمایه‌های علمی ملی نخواهد داشت؛ موضوعی که در نهایت ایران را به مصرف‌کننده محصولات بومی خودمان با برند‌های خارجی و قیمت‌های گزاف تبدیل می‌کند.



رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را در دیجیتالی‌سازی و بازخوانی متون کهن با هوش مصنوعی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی نانو-داروها، ایجاد بستر تولید انبوه دارو‌های پیشرفته گیاهی در داخل کشور، پیاده‌سازی مدل «ادغام هوشمند» در بیمارستان‌ها و حرکت از مصرف‌کنندگی به سمت لیدری در بازار جهانی سلامت دانست و افزود: تنها با توسعه زیرساخت نانو-دارو‌ها و رسمیت بخشیدن به مدل "ادغام هوشمند" در بیمارستان‌ها است که می‌توانیم هزینه‌های کمرشکن درمان بیماری‌های مزمن را مهار کرده و مرجعیت علمی ایران را در سطح بین‌المللی بازپس بگیریم.



وی با اشاره به ضرورت فراهم کردن زیرساخت برای پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، تاکید کرد: جهان به سمت طب شخصی‌سازی شده (Personalized Medicine) حرکت کرده و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که طب ایرانی قرن‌ها پیش در آن ایستاده بود. استفاده از این ظرفیت، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت امنیت ملی برای حفظ ثروت ملی و ارتقای سطح سلامت جامعه در قرن جدید است.

دکتر آیتی در پایان گفت: تحقق این راهبرد، ایران را به یک "سپر ارزی" در اقتصاد سلامت مجهز می‌کند تا به جای وابستگی به واردات دارو‌های گران‌قیمت، از زنجیره ارزش فرآورده‌های های بومی صیانت کند. علمی‌سازی این حوزه نه تنها راه قطعی برای حذف خرافات و مدعیان دروغین است، بلکه یک ضرورت امنیت ملی است تا کشور را از یک مصرف‌کننده منفعل، به لیدر تکنولوژیک طب سنتی در منطقه و جهان تبدیل نماید.