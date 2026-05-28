پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان روند اجرای برنامه های این دانشگاه در بخش سلامت ، ساخت نیروگاه خورشیدی ، نگارش کتب نبرد سلامت در مقاومت و جدیدترین دستاوردهای محققان دانشگاه را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی رشیدی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در جمع خبرنگاران گفت: انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در پردیس دانشگاه انجام شده و امیدواریم با بهره برداری از آن کمتر از شش ماه آینده ۱۰ مگاوات این نیروگاه وارد مدار شود.
رشیدی پور افزود: پزشک خانواده از دیگر اقداماتی است که در حال پیگیری است که با توجه به اهمیت این طرح در اینده نزدیک در شهرستان مهدیشهر اجرا میشود.
رونمایی از عملکرد یک ساله دانشگاه در سال مقاومت و نبرد از دیگر برنامههای این نشست خبری بود.