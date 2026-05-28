دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در دیدار با رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام همبستگی کامل با هلال‌احمر ایران، از عملکرد حرفه‌ای و انسانی این جمعیت در جریان جنگ رمضان تقدیر و بر حمایت فدراسیون از فعالیت‌های بشردوستانه و پیگیری نقض حقوق بشردوستانه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جاگان چاپاگان، گزارشی از عملکرد گسترده و اقدامات بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر ایران در جریان جنگ رمضان ارائه و ضمن تشریح خدمات امدادی، درمانی و حمایتی به آسیب‌دیدگان، موارد متعدد نقض حقوق بشردوستانه و حملات علیه غیرنظامیان، امدادگران و زیرساخت‌های انسانی را تبیین کرد.

در ادامه این نشست، جاگان چاپاگان، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر با قدردانی از مدیریت و عملکرد انسانی و حرفه‌ای هلال‌احمر ایران در شرایط بحرانی، از تلاش‌های دکتر کولیوند و مجموعه هلال‌احمر ایران به‌صورت ویژه تقدیر کرد.

وی به رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران اظهار داشت: با اینکه شما در غم از دست دادن مادر گرامی‌تان داغدار بودید، با قدرت و مسئولیت‌پذیری، هدایت مأموریت‌های هلال‌احمر را ادامه دادید. همچنین در فقدان جمعی از داوطلبان و نیرو‌های فداکار خود نیز سوگوار شدید، اما غیرتمندانه و استوار به خدمت‌رسانی ادامه دادید.

جاگان چاپاگان با اعلام همبستگی کامل با هلال‌احمر ایران تأکید کرد: من درد و رنج شما را عمیقاً درک می‌کنم، با شما همدرد هستم و از شما حمایت می‌کنم. ما برای روز‌های سخت در کنار یکدیگر هستیم و شما این حقیقت را به‌خوبی ثابت کردید.

وی رعایت دقیق اصول بنیادین نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر توسط جمعیت هلال‌احمر ایران را مایه افتخار این نهضت جهانی دانست و افزود: زمانی که کودکان، زنان و غیرنظامیان هدف حملات قرار می‌گیرند، شما شجاعانه از حقوق انسانی آنان دفاع کردید و این عملکرد، شایسته تحسین و احترام است.

دبیرکل فدراسیون همچنین با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی خود در حمایت از هلال‌احمر ایران گفت: هدف اصلی من، تلاش برای رفع اثر تحریم‌ها بر فعالیت‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران است. ما برای بازسازی و جبران ظرفیت‌ها و ذخایر از دست‌رفته هلال‌احمر ایران تلاش خواهیم کرد. شما توانمند هستید، اما جامعه جهانی و فدراسیون نیز وظیفه دارند در این مسیر به شما کمک کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: شما موجب افتخار نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر هستید و به این نهضت اعتبار و آبرو بخشیده‌اید.

جاگان چاپاگان همچنین خواستار تسریع در عملیاتی شدن توافق‌نامه مقر فدراسیون شد و افزود: اخبار، گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از سوی هلال‌احمر ایران را با بسیاری از مقامات و دولتمردان جهان به اشتراک گذاشته‌ام و نقض حقوق بشردوستانه را محکوم کرده‌ام.