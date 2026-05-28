به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: یگان حفاظت محیط زیست این اداره در جریان عملیات گشت و کنترل شبانه در بخش سیلوانا در محدوده دریاچه پشت سد شهرچایی، موفق به کشف و ضبط تجهیزات و ادوات گسترده صید غیرمجاز شد.

مختار خانی گفت: در این عملیات، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست با همکاری همیاران محیط زیست منطقه موفق شدند ۵۰۰ متر تور ماهیگیری و یک حلقه تیوپ که به عنوان ابزاری برای عملیات صید غیرقانونی در این سد مورد استفاده قرار می‌گرفته است، کشف و ضبط کنند.

مختار خانی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ منابع آبی منطقه، با بیان یک نکته بسیار مهم اظهار داشت:تاکنون هیچ‌گونه مجوز رسمی برای صید ماهی در دریاچه پشت سد شهرچایی صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه، فعالیت کاملاً غیرقانونی و خروج از چارچوب‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود.»

وی در ادامه افزود: استفاده از تور‌های ماهیگیری و ادوات غیرمجاز، اکوسیستم این منطقه را به شدت تهدید می‌کندو با صیادان متخلف و افرادی که به دنبال صید غیرقانونی هستند، بشدت برخورد خواهد شد، پرونده‌های مربوط به این کشف به مراجع قضایی ارجاع شده و گشت‌های نظارتی برای شناسایی و برخورد با متخلفان در این منطقه با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.