مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی با هدف حفظ هویت فرهنگی و توسعه صادرات، بر ضرورت احیای زنجیره تولید پارچه سنتی «بزو» تأکید کرد؛ طرحی که با تلفیق «گردشگری خرید» و رویداد‌های تجاری، نویدبخش رونق اقتصادی بازار‌های سنتی ارومیه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نشست تخصصی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اتحادیه پارچه‌فروشان ارومیه، راهکار‌های احیای صنایع‌دستی کمیاب و پیوند بازار‌های سنتی با صنعت گردشگری بررسی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، با اشاره به اهمیت احیای تولیدات بومی اظهار کرد: پارچه تاریخی و سنتی «بزو» که در گذشته در جنوب استان کاربرد فراوانی در دوخت لباس‌های کردی داشته، در سال‌های اخیر با کاهش تولید مواجه شده است. وی افزود: با همکاری اتحادیه پارچه‌فروشان، به دنبال بازسازی زنجیره تولید این پارچه و ایجاد خوشه‌های صنعتی هستیم تا علاوه بر حفظ یک میراث فرهنگی، بستری برای صادرات و ارزآوری ایجاد شود.

صفری همچنین به ضرورت تغییر رویکرد در برگزاری رویداد‌های تجاری اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم نمایشگاه‌های پیش‌روی طلا و منسوجات، فراتر از یک رویداد تجاری ساده عمل کنند. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌هایی برای تور‌های آشناسازی و اجرای مفهوم «گردشگری خرید» صورت گرفته است تا مسافران در کنار بازدید از جاذبه‌های گردشگری، ترغیب به خرید محصولات محلی شوند.

در ادامه این نشست، سیامک بدری، رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان ارومیه نیز با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های خدماتی، محرک اصلی اقتصاد گردشگری است، تصریح کرد: برای موفقیت نمایشگاه‌های بین‌المللی و افزایش مدت زمان ماندگاری گردشگران، نیازمند بهبود خدمات هستیم.

بدری خاطرنشان کرد: ارائه بسته‌های حمایتی نظیر تخفیف‌های اقامتی در هتل‌ها و توزیع بسته‌های تبلیغاتی معرفی جاذبه‌های استان، می‌تواند تجربه حضور گردشگران در ارومیه را ارتقا دهد. ایجاد یک اکوسیستم منسجم که در آن گردشگر با آرامش اسکان یابد و به محصولات باکیفیت دسترسی داشته باشد، کلید اصلی رونق بازار‌های سنتی و ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌های تجاری و خدماتی است.