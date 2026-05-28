مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان سمنان : به منظور حمایت از مصرف کننده ، توزیع مرغ منجمد دولتی با قیمت کیلویی ۲۵۵ هزار تومان در بازار ادامه دارد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اسفندیار مونسان در جلسه بررسی مشکلات توزیع گوشت مرغدر گرمسار از توزیع ۲۰۰ تن گوشت مرغ منجمد دولتی خبر داد و گفت: ذخایر مرغ منجمد دولتی در وضعیت خوبی است و هیچ نگرانی در عرضه مرغ منجمد دولتی وجود ندارد .

وی افزود : توزیع مرغ منجمد با قیمت دولتی تا تنظیم بازار و متعادل شدن قیمت ادامه دارد .

ابوالحسن احمدی؛ مدیر طیور اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان هم گفت : روند جوجه ریزی در مرغداری‌ها انجام شده و هیچ مشکلی در تامین نهاده مورد نیاز صنعت طیور استان سمنان وجود ندارد.

علی همتی فرماندار گرمسار هم بر لزوم نظارت بر روند توزیع گوشت مرغ در این شهرستان تاکید کرد .