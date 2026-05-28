در پی کاهش منابع آب شیرین و به منظور بهره‌وری حداکثری از آب‌های نامتعارف، مجتمع ۲ هزار هکتاری فسندوز در چهاربرج تغییر کاربری داد و با هدف تولید آرتمیا و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، وارد فاز اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، تغییر رویکرد مدیریتی در مجتمع شیلات «فسندوز» چهاربرج، نویدبخش احیای ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه است.

محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، در حاشیه بازدید از این مجتمع با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آب شیرین و در راستای بهره‌برداری بهینه از آب‌های نامتعارف منطقه، کاربری این مجتمع ۲ هزار هکتاری از پرورش ماهی به تولید آرتمیا تغییر یافته است.

اصغری با اشاره به جزئیات اجرایی این طرح تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای احیای تمامی واحد‌های این مجموعه در قالب مزرعه‌های پرورش آرتمیا (در قطعات ۲۵ و ۱۰ هکتاری) انجام شده است. هم‌اکنون عملیات آبگیری در یک واحد ۲۵ هکتاری آغاز شده و ۱۵ هکتار آن به مرحله نهایی رسیده است. پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این فرآیند در یک دوره هفت‌ماهه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ تا ۲۰ نفر فراهم شود.

او درباره پتانسیل‌های درآمدزایی این طرح افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد هر هکتار از این مزارع ظرفیت تولید یک تن آرتمیا و ۱۰۰ کیلوگرم سیست (تخم آرتمیا) را دارد که می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای اقتصاد منطقه به همراه داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران و متخصصان برای مشارکت در این طرح، تأکید کرد: اولویت اصلی ما تبدیل فسندوز به یک واحد اقتصادی پویا و اشتغال‌زا است، بنابراین از تمامی فعالان دارای توان مالی و دانش فنی دعوت می‌کنیم تا با حضور در این پروژه، به تکمیل زنجیره ارزش شیلات در چهاربرج کمک کنند.