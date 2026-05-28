همزمان با آغاز دهه امامت و ولایت مزار شهدای بوکان غبار روبی و عطر افشانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این آئین معنوی که باحضور خانواده‌های معظم شهیدان، ایثارگران، جانبازان، مدیران شهرستانی، بسیجیان و مردم ولایی بوکان برگزار شد مزار شهدای بوکان غبار روبی و عطر افشانی شد.

امام جمعه بوکان در این آئین در سخنانی با تبریک اعیاد مقدس قربان و غدیر و آغاز دهه امامت و ولایت پیروی از رهبری را جزو واجبات دین مبین اسلام دانست و گفت: فلسفه حقیقی قربان و غدیر یعنی اطاعت پذیری از رهبر و این را پیامبران به خوبی برای ما انسان‌ها با رفتار‌های خود تعبیر کردند.

ماموستاعباس احمدی افزود: در این روز‌ها نیز اطاعت از رهبری از واجبات است و همه ما باید پیرو دستورات رهبری رفتار و حرکت کنیم.

وی ادامه داد: بی تردید پیروزی‌های امت اسلام نشئت گرفته از دین اسلام و پیروی از فرامین ولی امر است.