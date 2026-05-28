همدان جزو ۱۰ استان برتر کشور در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی است و با دارا بودن بیش از ۴۵۰ واحد فعال، زیرساخت‌های خوبی در این بخش ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: علاوه بر واحد‌های فعال با ظرفیت ۴ میلیون تن، ۲۸۰ واحد نیمه‌کاره، ۱۰۷ سردخانه فعال و ۶۳ سردخانه در حال ساخت در استان داریم که تکمیل این طرح‌ها، جایگاه همدان را در ارزش‌افزوده محصولات کشاورزی تثبیت خواهد کرد.

رضا بهراملو افزود: احیاء ۴۰۰ واحد کشاورزی راکد در استان با روش‌های مختلف از جمله ارائه تسهیلات مالی هدف گذاری شده است.

او با اشاره به پایش دقیق واحد‌های تولیدی در بخش کشاورزی گفت: از مجموع ۵۱۰ واحد راکد شناسایی شده در استان، ۱۱۰ واحد غیرقابل بازگشت هستند، اما برنامه تخصصی ما برای احیای ۴۰۰ واحد قابل بازگشت تدوین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان همچنین به تشریح ظرفیت‌های تولیدی استان پرداخت و گفت: هم اکنون ۱۸۹ واحد گاو شیری در همدان فعال هستند که سالانه ۳۸۰ هزار تن شیر تولید می‌کنند.