معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: تا پایان فصل برداشت ۱۰۰ هزار تن گندم تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کبری توکلی افزود: از آغاز فصل برداشت گندم در این استان تاکنون ۷۰ هزار تن محصول مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل انبارهای ذخیره شدهاست و پیش بینی میشود این میزان به ۱۰۰ هزار تن برسد.
وی بیان کرد: تاکنون ۵۶ هزار و ۸۲۲ تن گندم معمولی و ۱۲ هزار و ۴۳۵ تن بذر از گندمکاران این استان خریداری شدهاست که این آمار نشاندهنده تحقق بخشی از پیشبینیهای تولید در سال زراعی جاری است.
توکلی ادامه داد: در سال زراعی جاری حدود ۱۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم آبی و ۱۰۰ هزار هکتار نیز به کشت گندم دیم اختصاص یافت که تاکنون محصول گندم از ۶۴ هزار و ۴۱۶ هکتار اراضی دیم و ۱۲ هزار و ۳۵۰ هکتار اراضی آبی برداشت شدهاست.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از تحویل محصول گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به مراکز خرید این استان خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، روند خرید تضمینی محصول بهخوبی پیش رفته و بیش از ۷۰ هزار تن گندم و بذر از کشاورزان بوشهری خریداری و به انبارهای ذخیره تحویل داده شدهاست.
توکلی با بیان اینکه عملیات برداشت تا پایان خردادماه در نقاط مختلف استان بوشره ادامه دارد، بیان کرد: با توجه به وضعیت سبز مزارع و اقدامات حمایتی صورت گرفته، پیشبینی میشود با تداوم روند کنونی، مجموع برداشت گندم در استان بوشهر به بیش از ۱۰۰ هزار تن برسد.
وی در باره تسهیل شرایط برای کشاورزان و تسریع در روند تحویل محصول گفت: به منظور رفاه حال بهرهبرداران و جلوگیری از اتلاف وقت، ۱۴ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان راهاندازی شده و هماکنون با نرخ مصوب، محصولات گندمکاران را تحویل میگیرند.
توکلی بیان کرد: عملیات برداشت گندم با بهرهگیری از ناوگان کمباینهای بومی و مهاجر در حال انجام است و هیچ مشکلی در روند خرید تضمینی و انبارداری محصولات وجود ندارد.