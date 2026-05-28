فرماندار ماکو از توافق ایران و ترکیه و افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت تردد کامیونهای متوقف شده در مرز بازرگان -گوربلاغ خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ماکو گفت: در پی افزایش حجم تردد ناوگان و ازدحام کامیونها در این مرز، نشست مشترکی با طرف ترکیهای برگزار و ظرفیت پذیرش کامیون از سوی کشور همسایه ۳۰ درصد افزایش یافت.
تاجبخش افزود: هفته گذشته، به علت کاهش پذیرش کامیونهای ایرانی در گمرک گوربلاغ ترکیه، تعداد زیادی از کامیونها پشت دروازه گمرک بازرگان متوقف شده بود.
گمرک گوربلاغ در نقطه مقابل گمرک بازرگان، یکی از مهمترین گذرگاههای ترانزیتی کشور و دروازه ایران به اروپا محسوب میشود.