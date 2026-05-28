خانه بهداشت روستای تل زری برای خدمت رسانی به ۲۰۰ خانوار به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه گفت: بیش از ۲۰۰ خانوار روستای تل زری سالیان زیادی از خدمات بهداشتی برخوردار نبودند. مهرداد رزمخواه افزود: این خانه بهداشت با اعتبار ۳ میلیارد تومان به همت بنیاد خیریه رایحه سوق ساخته شد. مسئول بنیاد خیریه رایحه سوق گفت: این طرح با مساحت ۲۰۰ متر بهره برداری و خدمات رسانی بهداشتی به مردم روستای تل زری شهرستان کهگیلویه آغاز شد. صالحی افزود: به همت خیران ساخت این مرکز بهداشت در مدت زمان ۶ ماه به بهره برداری رسید