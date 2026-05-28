مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهرگفت: اجرای نخستین بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی استان به همراه تمهیداتی برای صیانت از اشتغال آغاز شده و در دست اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سید حسین حسینی بیان کرد: در این طرح، علاوه بر مهلت ۶ ماهه بدهیها، امسال رویدادهای استارتاپی نیز با تمرکز بر بازسازی صنایع آسیبدیده در جنگ تحمیلی با فعالیتهای الکترونیک، دارویی و فولاد محور برگزار میشود.
وی ادامه داد: صیانت از اشتغال و تولید در شرایط بحرانی اولویت اصلی ماست، بنابراین از میان ۵۸۰ واحد تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی سطح استان، وضعیت ۴۰۰ واحد بهصورت مستقیم رصد شده، چالشهای آنها مورد بررسی میدانی قرار گرفته و اقدامات لازم برای رفع آنها در دست اجرا است.
حسینی با اشاره به تجربه ایستادگی صنایع استان در شرایط ویژه جنگی افزود: چرخ صنعت در بوشهر حتی در زمان موشکباران نیز متوقف نشد و در بحران اخیر نیز ارتباط با واحدهای صنعتی بهویژه ۲۴ واحدی که کالاهای حساس و ضروری سبد غذایی مردم را پایش میکردند، بهصورت مستمر برقرار بود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر با بیان اینکه ۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان فعال هستند، تصریح کرد: با توجه به خسارت ۹۰ درصدی به ناحیه صنعتی جنوب بوشهر، بستههای حمایتی ویژهای در کارگروه مربوطه تعریف شد که شامل استمهال اقساط زمین بدون جریمه و سود و همچنین تنفس ۳ تا ۶ ماهه برای چکها و ضمانتنامهها است.
حسینی یادآور شد: برای تسهیل سرمایهگذاری، قیمت واگذاری زمین در فروردینماه امسال به نرخ اسفندماه سال گذشته (با ده درصد کاهش نسبت به نرخ مصوب جدید) محاسبه شد که این طرح برای واحدهای برخوردار در اردیبهشتماه نیز تمدید گردید.
وی گفت: با توجه به آسیبهای وارده به صنایع پیشرفته، محور رویدادهای استارتاپی در سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر تولیدات صنایع تخریبشده در حوزههای الکترونیک و میکروالکترونیک، دارویی، شیمیایی، فولاد و صنایع وابسته برگزار میشود تا نوآوریهای بومی جایگزین محصولات استراتژیک آسیبدیده شود.
حسینی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی آسیبدیده از اولویت حضور در تورهای صنعتی برای شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری مشترک برخوردار هستند یادآورشد: دورههای آموزشی مدیریت بحران نیز برای آنها برگزار میشود.