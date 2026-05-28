فرماندار الیگودرز با اشاره به کاهش منابع آبی سد حوضیان، از اعمال تخفیف آببها برای کشاورزان و باغداران خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی اداوی در نشست بررسی مشکلات حقآبه اراضی پاییندست نهرهای سنتی ورزندان، مجیان و نهر الیگودرز از اعمال تخفیف آببها برای کشاورزان و باغداران خبر داد و بر لزوم مدیریت صحیح منابع آبی از طریق رعایت الگوی مصرف و بهرهگیری از شیوههای نوین کشاورزی تأکید کرد.
وی با اشاره به خسارات ناشی از طرح قمرود گفت: اجرای این طرح موجب کاهش منابع آبی سد حوضیان شده و مشکلات عدیدهای را برای کشاورزان و باغداران ایجاد کرده است.
فرماندار ویژه الیگودرز با اشاره به اینکه سد حوضیان برای تأمین آب کشاورزی و مهار سیلابها احداث شده است، افزود: آببهای پرداختی برای کشاورزان و باغداران معادل ۳ درصد ارزش محصولات تعیین شده و شرکت آب منطقهای نیز بر توزیع عادلانه حقآبه نظارت خواهد کرد.
اداوی گفت: سه نهر سنتی ورزندان، مجیان و نهر الیگودرز در پاییندست سد حوضیان قرار دارند و کمبود آب ورودی به این سد، تأثیر مستقیم بر حقآبه این نهرها و اراضی تحت زراعت داشته است.
وی گفت: با پیگیریهای گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، عملیات پمپاژ آب از ایستگاه انوج به سمت سد حوضیان کلید خورد تا بخشی از تنش آبی اراضی پاییندست مرتفع شود.
سد حوضیان در حال حاضر ظرفیت تحت پوشش قرار دادن ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را دارد.