امسال همزمان با عید سعید غدیر خم ۶ هزار نفر از مردم در میدان امام خمینی مهمان سفره امیرمومنان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر استان بوشهر و دبیر ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت استان گفت: بنیاد بینالمللی غدیر استان بوشهر در ۲۷ شهر استان فعالیت دارد و همهساله در دهه امامت و ولایت، برنامههای خود را با هدف فراهمسازی زمینه مشارکت گسترده مردم اجرا میکند.
حسین کارگر ادامه داد: حضور مردم در صحنه موجب شده محاسبات دشمن به هم بریزد، چرا که دشمن از ظرفیت مقاومت، ایمان و پایداری مردم آگاهی دقیقی ندارد و این مسئله نتیجه سالها کار فرهنگی در طول عمر انقلاب اسلامی است.
وی از مشارکت جوانان و نوجوانان در اجرای «سرود غدیر» به عنوان یکی از برنامههای مهم این ایام یاد کرد و گفت: این برنامه میتواند زمینهساز انتقال پیام غدیر به زبان هنر باشد.
کارگر افزود: برگزاری مسابقه از متن خطبه غدیر، برپایی جشنهای خانگی غدیر و تبیین جایگاه این عید بزرگ اسلامی در جمع خانوادهها از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: پیادهروی غدیر همراه با حمل پرچم، اجرای سرود و نیز موتورسواری غدیر از دیگر برنامههای این ایام است.
دبیر ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت استان بوشهر خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۴۳ عنوان برنامه در این دهه برگزار خواهد شد و همه این برنامهها مردمی و با مشارکت مردم اجرا میشود.
کارگر با اشاره به گستره اجرای برنامهها در استان گفت: علاوه بر شهرهای استان، در ۴۰۰ روستایی که دهیاری دارند نیز رابطان بنیاد غدیر فعال هستند و برنامههای این دهه را اجرا میکنند.