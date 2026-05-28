به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد دشتی افزود: با توجه به ظرفیت‌های فراوان در حوزه گردشگری، می‌توانیم این بخش را به موتور محرکه توسعه شهرستان تبدیل کنیم؛ کاروانسرای مشیر الملک می‌تواند با توسعه و مرمت، به قلب فرهنگی شهرستان تبدیل شود.

دشتی بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه گردشگری تأکید کرد و اولویت توسعه این بخش را با محوریت کاروانسرای مشیر الملک؛ تنها اثر ثبت جهانی شهرستان، اعلام کرد.

وی با اشاره به تعهد اشتغال سه هزار و ۳۵۰ نفری برای شهرستان، بیان کرد: ۱۰۰ درصد این تعهد اشتغال محقق شده است؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز با وجود اختیارات محدود در سطح شهرستان، جلسات مستمر و منظمی برگزار کرده و موارد قابل تصمیم‌گیری به مرکز استان ارجاع شده است.