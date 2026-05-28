پارک ملی سالوک و ساریگل اسفراین دو منطقه حفاظت شده در اسفراین که از جاذبههای بسیار دیدنی استان محسوب میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طبیعت زیبا و پوشش گیاهی و جانوری خاص این منطقه باعث علاقه زیاد گردشگران و بازدید از این مناطق شده است.
از گونههای جانوری این مناطق میش و کل و پلنگ، گرگ، کفتار، رویشگاه دریچههای وحشی مانند نسترن وحشی، آلوچه وحشی، زرشک، زالزالک و دارای پوشش گیاهی که از جمله بابونه، کما، بومادران، آویشن یا آنخ و... که دارای ارزش دارویی و صنعتی خاصاند.