عملکرد مستمر و فعالیتهای کلاسی، ملاک اصلی نمرهدهی ارزشیابی پایان سال دانشآموزان مقطع متوسطه استان چهارمحال و بختیاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با تشریح جزئیات شیوهنامه ارزشیابی تحصیلی دروس داخلی نوبت دوم، از جایگزینی «سنجش فرآیندمحور» به جای آزمونهای سنتی خبر داد. در این شیوه که برای تمامی دانشآموزان متوسطه اول و دوم استان اجرا میشود، خدادای افزود: فعالیتهای عملکردی در فضای مجازی و مستندات طول سال تحصیلی، سهم عمدهای در تعیین نمره نهایی دانشآموزان خواهد داشت.