عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت‌های معدنی کشور، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی و توسعه گسترده در کشور شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ شهباز حسن پور با بیان اینکه معدن می‌تواند پیشران اقتصادی کشور باشد، گفت: با توجه به اینکه ایران دارای بیشترین میزان کانی‌های معدنی در سطح جهان است، لازم است به بهره مندی از این ظرفیت مهم به طور جدی توجه شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه ما آنگونه که شایسته است در حوزه معادن برای اکتشاف و استخراج سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم که نیازمند ایجاد رویکرد و حکمرانی جدیدی برای توجه به این حوزه ارزشمند است.

وی گفت: اگر معادن را فعال سازی کنیم قطعاً می‌توانیم کشور را در دنیا به یک کارگاه سازندگی بزرگ تبدیل کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: یکی از راه‌های تحقق این مهم تشکیل وزارت معدن است چرا که متاسفانه در گذشته تعدادی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شدند که به دلیل حجم گسترده‌ای از وظایفی که بر عهده دارد باعث شده از حوزه معدن غفلت شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امیدواریم سران قوا، نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه در دولت با نگاهی دقیق، کارشناسی و تخصصی اهتمام جدی برای تشکیل وزارت معدن داشته باشند تا از این طریق بتوان خدمت بزرگ و بی‌منتی به مردم ارائه داد.