به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ سعید عزیزی گفت: در پی دریافت اخبار مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه قاچاق آرد، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی و مأموران پاسگاه انتظامی باغان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند ۱۰۰ کیسه آرد قاچاق را کشف و ضبط کنند، افزود: ارزش این کالا‌ها برابر نظر کارشناسان، ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.