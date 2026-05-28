عزم جدی وزارت راه برای تکمیل زیرگذر اتصال ورامین به گرمسار
معاون زیرساخت وزارت راه و شهرسازی از تخصیص اعتبار هزار و پانصد میلیارد ریالی برای آغاز عملیات اجرایی تقاطع اتصال شهرستان ورامین به بزرگراه قم - گرمسار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
هوشنگ بازوند در سفر چند ساعته به شهرستان ورامین در بازدید از طرح نمیه کاره تقاطع دسترسی ورامین به بزرگراه قم گرمسار در محدوده روستای طغان افزود: عملیات تکمیل این طرح که جزو مصوبات شورای برنامه توسعه استان تهران است، پس از رفع معارض در محدوده پروژه بوسیله وزارت راه آغاز میشود .
لازم به ذکر است که ساخت تقاطع اتصال شهر جوادآباد ورامین به بزرگراه قم گرمسار در محدوده روستای طغان حدود دو سال است نیمه کاره رها شده است.
در سفر معاون وزیر راه؛ موضوع ساخت آزادراه آران و بیدگلِ کاشان تا چرمشهر نیز پیگیری و قرار شد با رفع مشکل زیست محیطی در محدوده چرمشهر، مرحله دوم ساخت این طرح از سمت این شهرک صنعتی آغاز شود.
همچنین در این سفر موضوع اتصال قرچک و ورامین به اتوبان الغدیر نیز مطرح و قرار شد جلسهای در وزارت راه با حضور مشاوران برای بهروزرسانی دقیقتر این طرح تشکیل شود.