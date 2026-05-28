پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی برای فردا جمعه وزش بادهای به نسبت شدید و خیزش گردوخاک در استان قزوین پیش بینی کرد و از هموطنان خواست از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی برای فردا جمعه وزش بادهای به نسبت شدید و خیزش گردوخاک پیش بینی کرد و از هموطنان خواست از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
مریم بهروزی گفت: بر اساس خروجی مدل های هواشناسی، برای امروز جو استان به نسبت پایدار است، اما برای فردا جمعه گذر موجی از سطح منطقه اتفاق میافتد. پدیده غالب در سطح استان برای فردا، وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید جنوبغربی خواهد بود که میتواند باعث خیزش گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا شود؛ بنابراین از صعود به ارتفاعات و ترددهای غیرضروری، بهویژه برای گروههای حساس، خودداری شود.
این کارشناس هواشناسی در ادامه گفت: برای روز جمعه در برخی مناطق، بهویژه ارتفاعات، احتمال رگبار و رعدوبرق محلی نیز پیشبینی میشود. دمای هوا امروز پنجشنبه و بهویژه فردا جمعه افزایش خواهد داشت. در روزهای ابتدایی هفته آینده نیز جو استان نسبتاً پایدار است، هرچند در ارتفاعات گاهی پدیده مه رخ خواهد داد و از نظر دمایی برای روزهای شنبه و یکشنبه کاهش نسبی دما انتظار میرود.