پخش زنده
امروز: -
مهلت ثبتنام داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی فردا جمعه (هشتم خرداد) پایان مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متقاضیان شرکت در آزمون سراسری ۱۴۰۵ و آزمون دانشجو معلمان لازم است در تکمیل اطلاعات حساب کاربری ثبتنام دقت کافی داشته باشند و بعد از اتمام مهلت ثبتنام و ویرایش، به هیچوجه امکان تغییر اطلاعات اعم از مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی میسر نیست و در صورت واگذاری ثبتنام به متصدی کافینِت و یا هر شخص دیگر، متقاضی در قبال مندرجات و مستندات بارگذاری شده مسئول است و از سوی سازمان سنجش هیچگونه اشتباهی در این خصوص، پذیرفته نخواهد شد.
بنا به گفته مسئولان ؛ هر دو آزمون به طور همزمان برگزار میشود و زمان دقیق برگزاری این آزمونها ۲۰ تا ۳۰ روز قبل از برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان سنجش، آزمون سراسری ۱۴۰۵ فقط برای دروس اختصاصی برگزار میشود و نتیجه آزمون اختصاصی (کنکور) امسال برای سال ۱۴۰۶ معتبر نیست. از امسال، آزمون اختصاصی (کنکور) یک بار در سال برگزار خواهد شد و نتیجه فقط برای پذیرش همان سال اعتبار دارد.
در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای همه متقاضیان، سابقه تحصیلی پایه یازدهم (برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی) و سابقه تحصیلی پایه دوازدهم (برای نظام آموزشی ۶-۳-۳) و سابقه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی (برای نظام آموزشی سالی واحدی) با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ میشود.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی هر یک از پایههای یازدهم و دوازدهم برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی در هر یک از گروههای آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ است.
سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی ۴۰ درصد و در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی ۷۰ درصد است.
بر اساس مصوبه جلسه ۴۰ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ و ابلاغیه شماره ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شرکت کنندگان المپیادهای علمی مصوب این شورا که حداقل ۷۰ درصد نمره مرحله دوم آخرین نفر پذیرفته شده در دوره تابستان را در آزمونهای مرحله دوم المپیادهای علمی کشوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کسب کردهاند، صرفا سوابق تحصیلی پایه دوازدهم در محاسبات نمره کل سابقه تحصیلی اعمال خواهد شد.