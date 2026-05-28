نماینده مردم مبارکه در مجلس، گفت: حمله به فولاد مبارکه باعث شد تولیدکنندگان به سمتی حرکت کنند که با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و هوشمندسازی فرایند‌ها در جهت تولید فولاد مرغوب قابل عرضه و رقابت در بازار جهانی گام بردارند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا سعیدی در تشریح جزییات فرآیند بازسازی فولاد مبارکه، گفت: ما در گام نخست به طور جدی پیگیری کردیم تا هیچ نیرویی از فولاد مبارکه تعدیل نشود. فقط یک تعدادی از نیرو‌های فعال در این مجموعه در قالب پیمانکاری و طرح های موقت فعالیت می‌کردند که قراردادشان فروردین ماه به پایان رسید.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حمله به مجتمع فولاد مبارکه باعث شد مدیرانش به سمتی حرکت کنند که با استفاده از تکنولوژی روز دنیا مطابق با استاندارد‌های زیست محیطی و هوشمندسازی فرآیند‌ها در جهت تولید فولاد مرغوب قابل عرضه و رقابت در بازار جهانی گام بردارند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، گفت: مدیران این مجموعه هر روز با برگزاری جلساتی با جامعه نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند که با سرعت از طریق مشارکت مدنی، بخش‌های آسیب دیده را بازسازی کرده و به مدار تولید بازگردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: کارگران فعال فولاد مبارکه که شغل خود را به طور موقت از دست داده بودند به حدود چهار هزار نفر کاهش پیدا کرده است ضمن اینکه مدیران این مجموعه در تلاش هستند تا با ایجاد مشاغل زودبازده زمینه اشتغال آنها را نیز فراهم کنند.