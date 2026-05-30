به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان احتیاط و آموزش شهید سلیمانی شهرستان شهرضا گفت: تاکنون بیش از ۹۷ جلسه آموزشی در ۸۵ مسجد و تجمع مردمی برگزار شده و بیش از ۱۰ هزار نفر از افراد ۱۵ تا ۶۵ ساله آموزش دیده‌اند.

بیژن محمدی افزود: در این آموزش‌ها فراگیران کار با سلاح‌های سبک، نیمه سنگین، سنگین و دوش پرتاب را برای مقابله با حملات احتمالی و هلی برن نیروی دشمن در منطقه، فرا می‌گیرند.

وی گفت: در این جلسات آموزشی مشخصات، مختصات، باز و بسته کردن و به کارگیری سلاح، امداد و نجات در شرایط جنگی، پدافند غیرعامل، آفند و پدافند و جنگ شهری آموزش داده می‌شود.