آموزش سلاح به اقشار مختلف مردم شهرستان شهرضا همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان احتیاط و آموزش شهید سلیمانی شهرستان شهرضا گفت: تاکنون بیش از ۹۷ جلسه آموزشی در ۸۵ مسجد و تجمع مردمی برگزار شده و بیش از ۱۰ هزار نفر از افراد ۱۵ تا ۶۵ ساله آموزش دیدهاند.
بیژن محمدی افزود: در این آموزشها فراگیران کار با سلاحهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و دوش پرتاب را برای مقابله با حملات احتمالی و هلی برن نیروی دشمن در منطقه، فرا میگیرند.
وی گفت: در این جلسات آموزشی مشخصات، مختصات، باز و بسته کردن و به کارگیری سلاح، امداد و نجات در شرایط جنگی، پدافند غیرعامل، آفند و پدافند و جنگ شهری آموزش داده میشود.