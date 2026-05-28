به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی گفت: یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان خوی، یک قلاده شغال زخمی را پس از تحویل، بلافاصله به مرکز درمانی منتقل کردند تا تحت مراقبت‌های دامپزشکی قرار گیرد.

میثم رحمتی افزود: این موضوع در ساعت ۳ بامداد رخ داد؛ زمانی که یک دوستدار محیط‌زیست، شغال زخمی را مشاهده کرده و با هماهنگی یگان حفاظت، آن را به این یگان تحویل داد.

وی گفت: بلافاصله پس از تحویل، کارشناسان یگان حفاظت، حیوان را با خودروی ویژه به اداره محیط‌زیست شهرستان منتقل کردند تا تیمار و مراقبت‌های اولیه بر روی آن انجام شود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست خوی با قدردانی از حساسیت و دلسوزی دوستداران محیط‌زیست، تأکید کرد: حفظ جان حیوانات وحشی و ارائه کمک‌های اولیه به آنها، بخشی از وظایف اصلی یگان حفاظت است و این اقدام نشان‌دهنده همکاری خوب مردم با سازمان محیط‌زیست در حفظ تنوع زیستی منطقه است.