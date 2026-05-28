پخش زنده
امروز: -
موزه گلاب در باغ گیاه شناسی کاشان در آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از پیشرفت ۷۰ درصدی موزه گلاب گفت: عملیات احداث باغ گیاه شناسی کاشان با مساحت ۷۷ هکتار در حال اجرا بوده و ایجاد ساختمان باغ موزه گلاب نیز در ورودی آن به وسعت یک هکتار در حال احداث است.
کرم زاده، احداث باغ گیاهشناسی کاشان و موزه گلاب را بعنوان یک ظرفیت ویژه صنعت گردشگری کاشان دانست و گفت: تداوم و تکمیل این دو پروژه نیازمند حمایت همه جانبه و همکاری مسئولان است.
به گفته وی، عملیات احداث ساختمان باغ موزه گلاب در دو بخش کارگاه گلابگیری و دم نوش خانه از سال گذشته آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در آیین گلابگیری کاشان بیش از یک میلیون نفر از مراسم گلچینی و گلابگیری کاشان بازدید کردند. گفت: به زودی فرش به عنوان یک مقصد جدید گردشگری کاشان معرفی خواهد شد.
کرم زاده افزود: گردشگری فرش میتواند یکی از محورهای توسعه آینده کاشان باشد.