به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از پیشرفت ۷۰ درصدی موزه گلاب گفت: عملیات احداث باغ گیاه شناسی کاشان با مساحت ۷۷ هکتار در حال اجرا بوده و ایجاد ساختمان باغ موزه گلاب نیز در ورودی آن به وسعت یک هکتار در حال احداث است.

کرم زاده، احداث باغ گیاهشناسی کاشان و موزه گلاب را بعنوان یک ظرفیت ویژه صنعت گردشگری کاشان دانست و گفت: تداوم و تکمیل این دو پروژه نیازمند حمایت همه جانبه و همکاری مسئولان است.

به گفته وی، عملیات احداث ساختمان باغ موزه گلاب در دو بخش کارگاه گلابگیری و دم نوش خانه از سال گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در آیین گلابگیری کاشان بیش از یک میلیون نفر از مراسم گلچینی و گلابگیری کاشان بازدید کردند. گفت: به زودی فرش به عنوان یک مقصد جدید گردشگری کاشان معرفی خواهد شد.

کرم زاده افزود: گردشگری فرش می‌تواند یکی از محور‌های توسعه آینده کاشان باشد.