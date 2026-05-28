کانادا به منظور کاهش وابستگی خود به آمریکا در حال مذاکره برای خرید سامانه نظارتی سوئدی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد کانادا در حال مذاکره برای خرید حداکثر شش سامانه نظارت هوایی گلوبال آی (GlobalEye) از گروه سوئدی ساب است که ارزش آن ۵ میلیارد دلار کانادا (برابر با ۳ و ۶ دهم میلیارد دلار آمریکا) تخمین زده می‌شود.

این تصمیم در راستای تمایل اعلام شده کارنی برای کاهش وابستگی کانادا به آمریکا، شریک تجاری اصلی این کشور است که تقریبا دو سوم تجارت خارجی کانادا را تشکیل می‌دهد.

بر اساس بیانیه‌ای که در پایگاه اینترنتی نخست وزیر کانادا منتشر شد، او در یک کنفرانس دفاعی و امنیتی گفت: «کانادا مذاکرات برای خرید حداکثر شش سامانه گلوبال آی، سامانه پیشرفته کنترل ترافیک هوایی و هشدار اولیه ساب (Saab) را آغاز کرده است».

طبق گفته اتاوا، این خرید بیش از سه هزار شغل ایجاد خواهد کرد و یک سوم ناوگان هواپیما‌های گلوبال آی طی ۱۵ سال آینده در کانادا تولید خواهد شد.

این بیانیه تصریح می‌کند: «این بدان معناست که حداقل ۴۰ هواپیما، از جمله سفارش‌های متحدان را کارگران کانادایی خواهند ساخت».

سامانه رادار گلوبال آی در جت‌های تجاری گلوبال ۶۵۰۰ شرکت کانادایی بمباردیه (Bombardier) ادغام و به هواپیما‌های نظارتی پیشرفته تبدیل خواهند شد.

آژانس پشتیبانی و اکتساب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو هم محصول ساب-بمباردیه را برای جایگزینی ناوگان ۱۴ فروندی بوئینگ‌ای-۳ آ سنتری (E-۳A Sentry) انتخاب کرده است، این در حالی است که چندین کشور دیگر نیز به این محصول ابراز علاقه کرده‌اند.

کارنی اعلام کرد: «اولین مسئولیت دولت تضمین امنیت کانادایی‌ها است».

او افزود: «دولت ما از طریق رویکردی که تدارکات دفاعی را متحول می‌کند، از کانادایی‌ها محافظت و از متحدانمان حمایت می‌کند».

نخست وزیر کانادا همچنین اعلام کرد کانادا در مسیر دستیابی به هدف ناتو برای سال ۲۰۳۵ مبنی بر اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های دفاعی ضروری است.