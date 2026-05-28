وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشکده علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه برنامههای سفر دکتر سیمایی؛ وزیر علوم ، دانشکده علوم زیستی و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه را افتتاح کرد.
بر اساس گزارش ارائهشده در این مراسم، افتتاح دانشکده علوم زیستی با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی و پژوهشی، تأمین فضای مورد نیاز برای استقرار آزمایشگاههای تخصصی و ارتقای بهرهوری آموزشی و پژوهشی انجام شده است.
همچنین ایجاد ظرفیت برای راهاندازی رشتههای میانرشتهای جدید، افزایش تعداد دانشجویان و شکلگیری تیمهای تحقیقاتی در حوزههای نوین است.