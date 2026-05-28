به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هشتاد و هشتمین شب حضور دیار علویان، باز هم مازندران میدان‌دار حمایت از رهبر انقلاب است. اما این بار، حمایت فقط با شعار نیست؛ با مصرف بهینه انرژی، با خاموش کردن یک لامپ اضافی، با پرهیز از اسراف در مصرف گاز و آب.

خانواده ایرانی می‌تواند یک سنگر اقتصادی باشد؛ سنگری که هر قطره صرفه‌جویی در آن، موشکی به سوی دشمنان اسلام و ایران است. اکنون که کشور در بخش انرژی دچار مشکل است، همه مردم باید پای کار باشند؛ همانطور که در خیابان‌ها حضور دارند، در خانه‌ها نیز با مدیریت مصرف، از بحران عبور کنند. اسراف، حرام است و حتی کوچک‌ترین بی‌تدبیری، بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد و انرژی ملی می‌زند. این درک متقابل، یعنی حمایت؛ این سنگر اقتصادی، یعنی مقاومت.