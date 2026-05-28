استاندار ایلام گفت: گمرک ایران با اجرای طرح واردات کوله‌بری در مرز‌های مهران، چنگوله، چیلات و هلاله شمالی موافقت کرده و این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی »استاندار ایلام روز چهارشنبه در نشست کمیته زیرساخت‌های اربعین با اشاره به جزئیات اجرایی شدن مصوبه واردات کوله‌بری، اظهار داشت: گمرک ایران با اجرای این طرح در مرز‌های استان ایلام موافقت کرده و موضوع در دستور کار دولت قرار دارد تا با تصویب نهایی، شاهد راه‌اندازی این ظرفیت اقتصادی در مرز‌های مهران، چنگوله، چیلات و هلاله شمالی باشیم.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند رونق اقتصادی و مراودات تجاری استان را به طور چشمگیری افزایش دهد؛ از این رو پیگیری برای تصویب هرچه سریع‌تر آن در هیأت دولت با جدیت دنبال می‌شود. کرمی تأکید کرد: رونق فعالیت مرز‌های استان در شتاب‌بخشی به ایجاد کنسولگری عراق در ایلام نیز تأثیرگذار خواهد بود.

استاندار ایلام با تأکید بر تکمیل و آماده‌سازی سازه‌های مورد نیاز اربعین، خواستار سرعت بیشتر در پارتیشن‌بندی و محدوده‌بندی فضا‌های خدماتی شد و گفت: با توجه به محدودیت زمانی، باید همه امکانات پیش از آغاز ایام اربعین برای پذیرایی از زائران آماده باشد.

کرمی با اشاره به تردد بیش از ۹۰ هزار رفت‌وآمد ثبت‌شده از ابتدای خرداد تا روز عرفه، هشدار داد: از (پنجشنبه) تا پایان هفته جاری با موج برگشت زائران عرفه مواجه هستیم؛ از این رو تمام دستگاه‌های امدادی، خدماتی و حمل‌ونقل باید با برنامه‌ریزی دقیق و تمام توان در میدان حضور داشته باشند.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، به‌ویژه در ساماندهی غرفه‌ها، افزود: تکمیل پروژه‌های زیرساختی حداکثر تا پایان خرداد یا ۱۰ تیرماه (سالروز آزادسازی مهران) باید نهایی شود.

استاندار ایلام بر ضرورت شتاب در ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز از جمله مسیر ایلام-ملکشاهی و محور‌های منتهی به مهران تأکید و از وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه خواست پروژه‌های راهداری را با سرعت بیشتری دنبال کنند. وی همچنین خواستار رفع مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه در برخی مسیر‌ها شد.

کرمی ساماندهی میدان اربعین، ذخیره‌سازی یخ، تأمین مواد اولیه مواکب و برنامه‌ریزی برای پشتیبانی از خدمات‌رسانی آنها را از ضرورت‌های دیگر برشمرد و گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد امسال به حجم بالایی یخ نیاز داریم که باید با هماهنگی سردخانه‌ها مدیریت شود.

وی با تأکید بر فعال‌سازی کمیته فرهنگی اربعین و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی و داوطلب سایر استان‌ها، تشکیل منظم شورای راهبری تصادفات (حداقل دوبار در سال با محوریت اربعین) را خواستار شد و تصریح کرد: تأمین پایدار آب، برق، گاز و ارتباطات در مسیر‌های اربعین خط قرمز است و هیچ کم‌کاری در این زمینه پذیرفتنی نیست.

این نشست با حضور فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) و جمعی از دستگاه‌های اجرایی زیرساختی استان برگزار شد.