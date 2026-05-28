به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این موسسه در راستای رسالت علمی-ترویجی خود، از تمامی پژوهشگران و دانشوران حوزه علوم انسانی و اجتماعی دعوت می‌کند تا یادداشت‌های علمی‌-تحلیلی خود را پیرامون مسئله-مضمون خاستگاه‌های اجتماعی فرهنگی و تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان معطوف به جامعه، با محوریت تجربیات چندفرهنگی جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی، جهت انتشار در وبسایت و رسانه‌های موسسه، به شناسه کاربری @EskandariMoh در پیامرسان بله یا ایمیل isr@ut.ac.ir ارسال کنند.

محور‌های پیشنهادی این یادداشت ماهیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و نسبت آن با شهروندی دانشگاهی و اخلاق دانشگاهی، تأثیرات و کارکرد‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان برای بازسازی تمدنی و بازآفرینی جامعه و تجربیات چندفرهنگی و چندقاره‌ای دانشگاه‌های جهان در ساحت مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان است.

همچنین در ادامه این فراخوان به افراد پیشنهاد شده تجربیات چندفرهنگی دانشگاه‌های جهان اسلام در ساحت مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان، تجربیات دانشگاه‌های ایران در ساحت مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان، چالش‌های جامعه‌شناختی پیش روی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و راهبرد‌های سیاست‌پژوهی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی و سیاست‌گذاری برای ایفای مطلوب مسئولیت اجتماعی دانشگاهی خود را ارائه کنند.