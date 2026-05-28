پخش زنده
امروز: -
محصول گندم تولیدی در دشت خوشاب سربیشه امسال افزایش ۲۵ درصدی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب از آغاز عملیات برداشت گندم در مزارع این دشت خبر داد و گفت: پیش بینی میکنیم با توجه به بارشهای مطلوب سال جاری، میزان برداشت محصول در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یابد.
حیدری افزود: در سال زراعی جاری، این شرکت با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از منابع آبی و خاکی منطقه، سطح قابلتوجهی از اراضی خود را به کشت محصولات راهبردی اختصاص داده است.
وی در خصوص وضعیت کشت در این دشت گفت: امسال ۱۵۰ هکتار از اراضی این شرکت به زیر کشت گندم رفته و همچنین ۲۰ هکتار به کشت جو و ۱۰ هکتار نیز به محصول ذرت اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب با اشاره به وضعیت مطلوب خوشههای گندم و شرایط کیفی محصول تولیدی، افزود: پیشبینی میشود امسال بیش از ۴۰۰ تن گندم از سطح مزارع این شرکت برداشت شود.
حیدری گفت: تمامی محصول تولیدی نیز طبق برنامهریزیهای انجام شده، برای تامین امنیت غذایی منطقه و کشور، به مراکز خرید تضمینی دولت تحویل خواهد شد.