به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب از آغاز عملیات برداشت گندم در مزارع این دشت خبر داد و گفت: پیش بینی می‌کنیم با توجه به بارش‌های مطلوب سال جاری، میزان برداشت محصول در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یابد.

حیدری افزود: در سال زراعی جاری، این شرکت با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از منابع آبی و خاکی منطقه، سطح قابل‌توجهی از اراضی خود را به کشت محصولات راهبردی اختصاص داده است.

وی در خصوص وضعیت کشت در این دشت گفت: امسال ۱۵۰ هکتار از اراضی این شرکت به زیر کشت گندم رفته و همچنین ۲۰ هکتار به کشت جو و ۱۰ هکتار نیز به محصول ذرت اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب با اشاره به وضعیت مطلوب خوشه‌های گندم و شرایط کیفی محصول تولیدی، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۰۰ تن گندم از سطح مزارع این شرکت برداشت شود.

حیدری گفت: تمامی محصول تولیدی نیز طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، برای تامین امنیت غذایی منطقه و کشور، به مراکز خرید تضمینی دولت تحویل خواهد شد.