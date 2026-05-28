انتقال ۱۶۰۰ کارتن مواد ضدعفونیکننده تاریخگذشته از خوی
با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی ۱۶۰۰ کارتن مواد ضدعفونیکننده تاریخگذشته برای امحای ایمن و اصولی از خوی به اصفهان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی، از نظارت دقیق بر انتقال بار مواد ضدعفونیکننده تاریخگذسته خبر داد. میثم رحمتی افزود: مامورین یگان حفاظت محیط زیست اداره خوی به همراه نماینده اداره تعزیرات حکومتی، نماینده شبکه بهداشت و سایر ادارات مرتبط، بر فرآیند بارگیری حدود ۱۶۰۰ کارتن مواد ضدعفونیکننده نظارت کردند. رحمتی افزود: این محموله برای امحای اصولی در مرکزی تخصصی و جلوگیری از ورود به چرخه مصرف، به شهر اصفهان منتقل میشود.