مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفت: طی دو سال آینده ۱۰۵ واحد جدید خوابگاه متأهلی به بهره‌برداری میرسد که ظرفیت قابل‌توجهی برای اسکان دانشجویان ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سلطانی‌پویا گفت‌: در حال حاضر تنها یک خوابگاه متأهلی دانشگاه در کیلومتر ۱۷ اتوبان شهید فهمیده قرار دارد که شامل ۱۴۴ واحد مسکونی در قالب سه بلوک است و تاکنون با توجه به مدل اسکان و میزان تقاضا، تقریباً پاسخگوی نیاز‌ها بوده است.

وی افزود: خوابگاه متأهلی شرایط متفاوتی نسبت به خوابگاه مجردی دارد؛ زیرا تقاضا برای آن در طول سال و متناسب با شرایط دانشجویان شکل می‌گیرد، در حالی که در خوابگاه‌های مجردی، تعداد دانشجویان غیربومی از ابتدای سال تحصیلی بر اساس آمار سازمان سنجش مشخص می‌شود.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت ظرفیت، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سال اول و دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری در دو سال ابتدایی تحصیل امکان دریافت خوابگاه متأهلی ندارند و معمولاً از ترم‌های بالاتر می‌توانند درخواست اسکان ثبت نمایند.

وی درباره ویژگی‌های خوابگاه متأهلی دانشگاه گفت: واحد‌های خوابگاه متأهلی به‌صورت سوئیت‌های ۴۸ متری طراحی شده‌اند که به هر زوج اختصاص پیدا می‌کند.

سلطانی‌پویا ادامه داد: خوابگاه متأهلی فعلی شامل سه بلوک است و بلوک چهارم نیز با همان الگوی معماری و متراژ در حال ساخت است، با این تفاوت که تعداد طبقات آن بیشتر خواهد بود.

وی افزود: در پروژه جدید امکانات رفاهی متعددی از جمله سالن مطالعه، اتاق ورزش، نمازخانه، اتاق بازی کودک، سوپرمارکت و مهد کودک پیش‌بینی شده تا مجموعه‌ای کامل از خدمات رفاهی برای دانشجویان متأهل فراهم شود.

با تکمیل ظرفیت جدید، اسکان متأهلان از بدو ورود امکان‌پذیر می‌شود

مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به میزان تقاضا برای خوابگاه متأهلی گفت: بر اساس برآورد‌ها و آمار سال‌های گذشته، ظرفیت جدیدی که در حال ساخت است می‌تواند پاسخگوی نیاز دانشجویان متأهل باشد. طبق شرایط پذیرش دانشجویان متأهل، پس از ثبت درخواست، معمولاً امکان اسکان برای دانشجویان متأهل فراهم و محدودیت جدی در این مرحله وجود ندارد.

وی افزود: اگر ظرفیت جدید خوابگاه متأهلی به بهره‌برداری برسد، امیدواریم بتوانیم از بدو ورود دانشجویان متأهل، خدمات اسکان را ارائه دهیم تا این دانشجویان در تمام دوره مجازخدمات رفاهی، از امکانات رفاهی بهره‌مند شوند.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت خوابگاه‌های متأهلی گفت: ساخت بلوک چهارم خوابگاه متأهلی از اواخر نیم­سال اول سال گذشته آغاز شده و اکنون عملیات خاک‌برداری، اجرای فونداسیون و بتن‌ریزی انجام شده و پروژه به مرحله اجرای ستون‌ها رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که در صورت بروز نداشتن مشکل یا چالش جدید، طی دو سال آینده ۱۰۵ واحد جدید خوابگاه متأهلی به بهره‌برداری برسد که ظرفیت قابل‌توجهی برای اسکان دانشجویان ایجاد خواهد کرد.