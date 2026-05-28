سالن‌های کشتی شهید ابراهیم هادی و شهید مصطفی صدرزاده در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی، میزبان تصاویر شهدای کشتی‌گیر شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه برنامه‌های فرهنگی فدراسیون، تصاویر ۳۱ شهید کشتی‌گیر جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در سالن‌های شهید ابراهیم هادی و شهید مصطفی صدرزاده واقع در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی نصب شد.

این اقدام با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ورزشکار و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان ملی‌پوشان و جامعه کشتی انجام شده است.

پیش از این نیز تصاویر شهدای کشتی‌گیر دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان امنیت در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی نصب شده بود.