وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه سربلندی کشور مرهون فداکاری شهدا و همراهی خانوادههای آنان است، گفت: نامگذاری فضاهای دانشگاهی به نام شهدا تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه حامل پیام فرهنگی و ارزشهای ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای دکتر سیمایی صراف امروز (پنجشنبه) در بازدید از دانشگاه تحصیلات علوم پایه زنجان و با حضور در آیین نامگذاری تالار دانشکده علوم زمین این دانشگاه به نام «شهید سید جابر غفاری» با بیان اینکه جامعه دانشگاهی و مردم ایران مدیون شهدا هستند، گفت: سربلندی کشور به فداکاریهای شهدا گره خورده و این دین، شامل خانوادههای آنان نیز میشود.
وی بر ضرورت قدردانی از خانوادههای شهدا تأکید کرد و گفت: باید برای صبر و تحمل خانواده شهید عزیزمان دعا کنیم و از خداوند برای آنان آرامش و بردباری بخواهیم.
سیماییصراف با تأکید بر اهمیت نامگذاری اماکن به نام شهدا تصریح کرد: تغییر نام و نامگذاری مکانها به نام شهید، فقط یک تشریفات نیست بلکه این کار چراغ راهنماست و پیام دارد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به اینکه نامهای نیک میتوانند انتقالدهنده ارزشهای الهامبخش باشند، ابراز امیدواری کرد: نسلهای آینده و بهویژه فرزندان این سرزمین، در مسیر شهدا و ادامهدهنده راه آنان باقی بمانند.
سیمایی صراف در پایان با بیان اینکه پاسداشت یاد شهدا و صیانت از یادگاران آنان یک مسئولیت همگانی است، تأکید کرد: باید بتوانیم از یادگارهای شهدا و خانوادههای عزیز آنان به خوبی حراست کنیم و یاد و نامشان را زنده نگه داریم.
«شهید سید جابر غفاری» از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بود که ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در اثر حمله آمریکایی - صهیونیستی در مراغه به فیض شهادت نائل آمد.
حجتالاسلام مصطفی حسینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز در این مراسم گفت: این نام گذاری موجب پیوند خوردن فضای آموزش عالی با فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج روحیه مقاومت است و برکات زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: امروز اگر مدیران اقتصادی و فرهنگی ما روحیهای مثل روحیه استاد ثبوتی (موسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان) داشته باشند خیلی از موانع در انجام کارهای بزرگ و ماندگار برداشته میشود.
بازدید از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و حضور در آیین افتتاح دانشکده علوم زیستی و آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه، بازدید از مرکز نوآوری، مجتمع فناوری و مرکز رشد دانشگاه زنجان، حضور در جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان زنجان، دیدار با خانواده دانشجوی شهید ابراهیم نبوی و شرکت در شورای برنامهریزی و توسعه استان از جمله برنامههای سفر یک روزه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به زنجان است.