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استان سمنان با داشتن ۱۷ واحد تولید داروهای دامی یکی از پیشگامان تولید این محصولات در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این استان با تولید بیش از ۵۸۲ قلم داروی متنوع مسئول تامین ۶۵ درصد نیاز داروهای دامپزشکی در ایران است.
مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت : پارسال ۲۴ میلیون دلار فرآورده دامی از این استان به بازارهای آسیای میانه و کشورهای همسایه صادر شد.
یکی از واحدهای فعال تولید داروهای دامی استان سمنان در گرمسار قرار دارد.
این واحد توانسته ۱۱۰ محصول دارویی بصورت قرص ، پماد و محلول برای دام ، طیور و زنبور عسل تولید کند.