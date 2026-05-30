به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این استان با تولید بیش از ۵۸۲ قلم داروی متنوع مسئول تامین ۶۵ درصد نیاز دارو‌های دامپزشکی در ایران است.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت : پارسال ۲۴ میلیون دلار فرآورده دامی از این استان به بازار‌های آسیای میانه و کشور‌های همسایه صادر شد.

یکی از واحد‌های فعال تولید دارو‌های دامی استان سمنان در گرمسار قرار دارد.

این واحد توانسته ۱۱۰ محصول دارویی بصورت قرص ، پماد و محلول برای دام ، طیور و زنبور عسل تولید کند.