معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع ادارهکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی از ثبت سفارش کتابهای درسی ۶۰ درصد از دانشآموزان استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع ادارهکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی از آغاز فرآیند ثبت سفارش کتابهای درسی دانشآموزان استان همزمان با سراسر کشور از اردیبهشتماه خبر داد و گفت: تاکنون برای ۶۰ درصد دانشآموزان استان ثبت سفارش انجام شده است.
محمد رضازاده با بیان اینکه ثبت سفارش کتابهای دوره ابتدایی همچنان ادامه دارد، افزود: در این میان، ثبتنام گروهی در اولویت قرار دارد، با این حال اولیای دانشآموزان نیز میتوانند تا پایان خردادماه با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: ثبت سفارش برای تمامی پایههای دوره اول متوسطه نیز در حال انجام است، اما فرآیند ثبت سفارش کتابهای پایه دهم پس از انتخاب رشته دانشآموزان صورت میگیرد.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به آمار ثبت سفارشها بیان کرد: از مجموع ۳۲۴ هزار و ۷۱۹ دانشآموز دوره ابتدایی که ملزم به ثبت سفارش کتاب هستند، تاکنون ۲۸۴ هزار و ۶۰۸ نفر از دانشآموزان پایههای دوم تا ششم اقدام به این کار کردهاند.
وی ادامه داد: در دوره متوسطه اول نیز از ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ دانشآموز، ۸۰ هزار و ۹۲۳ نفر ثبت سفارش خود را انجام دادهاند.
به گفته رضازاده، در دوره متوسطه نظری از مجموع ۵۰ هزار و ۹۷۱ دانشآموز، حدود ۳۸ هزار نفر موفق به ثبت سفارش کتاب شدهاند.
وی اضافه کرد: همچنین در شاخه فنیوحرفهای از میان ۲۲ هزار و ۷۹۰ دانشآموز، ۱۳ هزار و ۱۲۸ نفر و در رشته کاردانش از ۱۰ هزار و ۷۱۳ دانشآموز، ۵ هزار و ۶۲۷ نفر نسبت به ثبت سفارش کتابهای درسی خود اقدام کردهاند.
در حال حاضر بیش از ۵۲۳ هزار دانشآموز در آذربایجانغربی مشغول به تحصیل هستند.
ثبت سفارش و توزیع کتابهای درسی سال تحصیلی آینده از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir و پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش my.medu.ir و با سامانه irtextbook.ir و برابر جدول تقویم زمانی اعلام شده از طریق مدرسه محل تحصیل با اولویت ثبت سفارش گروهی و بعد خود اولیا دانش آموزان انجام میشود