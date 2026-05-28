رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از مهر و موم یک واحد کمباینسازی غیرمجاز در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فهیمه قمری با اشاره به تداوم رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی در راستای تکریم اربابرجوع، توضیح داد: پس از دریافت شکایت کتبی مبنی بر آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از فعالیت این واحد، کارشناسان اداره به محل مراجعه و بررسیهای لازم را انجام دادند.
قمری افزود: طی بازدید صورتگرفته مشخص شد که این واحد بدون دریافت مجوز از سازمان محیط زیست اقدام به فعالیت نموده است.
با توجه به اینکه واحد مذکور به اخطاریههای صادره جهت تعطیلی توجهی نشان نداد، طی دستور دادستانی واحد مربوطه توسط این اداره مهرو موم شد.