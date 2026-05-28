یک متخصص و عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر ضرورت توجه ویژه به مراقبتهای جسمی و روحی بانوان در دوران قاعدگی تأکید کرد و گفت: خانوادهها باید در این روزها حمایت عاطفی بیشتری از زنان داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مریم احمدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اهمیت دوران قاعدگی در سلامت زنان اظهار کرد: بانوان در این دوران نیازمند مراقبتهای ویژه جسمی و روانی هستند و ضروری است که اطرافیان و بهویژه اعضای خانواده، فضای مناسبی را برای استراحت و آرامش آنان فراهم کنند.
وی با انتقاد از برخی باورهای نادرست در جامعه تصریح کرد: یکی از باورهای اشتباه، پرهیز از استحمام در دوران قاعدگی است؛ در حالی که از نظر علمی هیچ منعی برای حمام کردن وجود ندارد و حتی برای حفظ بهداشت فردی توصیه میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: در زمینه تغذیه نیز هیچ محدودیت خاصی برای مواد غذایی وجود ندارد، اما برای کاهش دردهای قاعدگی، مصرف کافی مایعات، گوشت و مرغ توصیه میشود، همچنین باید توجه داشت که یبوست میتواند دردهای این دوران را تشدید کند.
توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از بیماریها
دکتر احمدی با تأکید بر رعایت بهداشت فردی اظهار کرد: تعویض مرتب پدهای بهداشتی و لباس زیر ضروری است، بسته به حجم خونریزی، توصیه میشود پد بهداشتی حداقل ۳ تا ۴ بار در روز تعویض شود؛ چرا که عدم رعایت این نکات بهداشتی میتواند منجر به عفونتهای باکتریایی، اگزما، قرمزی و خراشیدگیهای پوستی شود.
وی با بیان اینکه نوع و الگوی قاعدگی تا حد زیادی به ژنتیک فرد بستگی دارد، گفت: مدت زمان طبیعی خونریزی بین ۳ تا ۱۰ روز متغیر است و حداکثر حجم طبیعی آن حدود ۸۰ سیسی برآورد میشود.
این متخصص زنان و زایمان تأکید کرد: دفع لختههای بسیار بزرگ و خونریزیهای بیش از ۸۰ سیسی غیرطبیعی است و اغلب نشاندهنده اختلالات هورمونی، تنبلی تخمدان یا سایر بیماریهای زنان است؛ بنابراین در صورت مشاهده این علائم، انجام سونوگرافی و پیگیری پزشکی الزامی است.
ورزش و فعالیتهای بدنی؛ بله یا خیر؟
دکتر احمدی در خصوص فعالیتهای ورزشی گفت: انجام فعالیتهای بدنی سبک مانند ایروبیک در دوران قاعدگی منع پزشکی ندارد، تنها افرادی که دچار دردهای شدید هستند که منجر به از کارافتادگی میشود، باید فعالیت خود را کاهش داده و فعالیتهای عادی و سبک انجام دهند؛ با این حال نوشیدن مایعات بیشتر در سه روز اول این دوران برای همه بانوان توصیه میشود.
فرهنگسازی برای حمایت اجتماعی و عاطفی
این متخصص با اشاره به تغییرات هورمونی پس از تخمکگذاری و بروز علائمی نظیر افسردگی و خشم گفت: متأسفانه شرم و حیای کاذب در برخی جوامع باعث شده تا بانوان این دوران را پنهان کنند، در حالی که در برخی کشورها، مرخصیهای قاعدگی برای بانوان در نظر گرفته میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است در جامعه نسبت به ضرورت استراحت بانوان و حمایت عاطفی از آنان در این دوران، فرهنگسازی صحیح صورت گیرد تا سلامت روانی و جسمی آنان حفظ شود.