رویداد «شبهای تقدیر از امدادگران ایران» با اجرای کنسرت گروه لیان به سرپرستی «محسن شریفیان» در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن میلاد همزمان با عید قربان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این مراسم همایون اسعدیان در این مراسم گفت: ما نمیدانستیم چگونه باید بابت زحمات ۴۲ روزه خانواده بزرگ هلالاحمر تشکر کنیم.
مدیرعامل خانه سینما با اشاره به غیبت رییس جمعیت هلال احمر در این مراسم، ادامه داد: ما به صورت حضوری از ایشان قدردانی کردیم، اما وظیفه خود میدانستیم برنامهای برای جمعیت هلال احمر برگزار کنیم تا شاید تلخیهای این ۴۲ روز را قدری فراموش کنند. این جزو وظایف اجتماعی خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر است.
مدیرعامل خانه سینما در بخش دیگری از سخنانش خطاب به امدادگران گفت: مطمئنم بسیاری از شما هنوز در تنهایی خود تصور میکنید شاید میتوانستید افراد بیشتری را از زیر آوار بیرون بکشید، مطمئنم بسیاری از این امدادگران صدای آن مادری را که زیر آوار دخترش را صدا میکرد، در گوش دارند. بسیاری از شما کابوس آن نوزادی را که از زیر آوار درآوردید، با خود حمل میکنید.
پس از آن گروه موسیقی «لیان بند» به سرپرستی محسن شریفیان به روی صحنه آمدند. در ادامه این گروه موسیقی قطعه «محلهخمونی» را اجرا کرد.
در ادامه با حضور حسین پاکدل، عاطفه رضوی، کمال تبریزی و علی ربیعی از امدادگران به ترتیب مرجان سامانهپور، میثم افشار، راضیه عالیشوندی، صادق محمودی، علی درویشپور، مجید صفری، صفورا پیلهدوز، زهرا جعفری، احمد پراندام، رضا باروتیان، مجید میرحسینی، حمید اردستانی و ابوالفضل ملکی تجلیل شد و اعلام شد این گروه به نمایندگی تقدیر شدند.
سپس گروه آذری زبان به گروه «لیانبند» اضافه شدند و قطعاتی را اجرا کردند و در ادامه این گروه موسیقی، بخش دوم اجرا خود را با «خیامخوانی» آغاز کرد.
وی قبل از اجرای قطعه پایانی که یک موسیقی کردی بود از تمام حضار خواست به احترام تمام اقوام شجاع ایران در زمان اجرای این قطعه به روی پا بایستند.
این مراسم که به همت خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر برگزار میشود در شب اول میزبان جمعیت هلال احمر بود و در شبهای آینده از کارکنان سازمان آتشنشانی و سازمان اورژانس میزبانی خواهد کرد.