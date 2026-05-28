آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و غبار محلی و در بعدازظهر، وزش بادهای جنوب غربی در مناطق دریایی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا بعدازظهر به ویژه در محدوده تنگه هرمز کمی مواج میشود.
حمزه نژاد افزود: در صورت احتیاط شناورهای سبک، شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد پیش بینی میشود.
وی گفت: این شرایط جوی و دریایی فردا ادامه دارد و از بعدازظهر روز شنبه بر سرعت باد در دریا افزوده میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز و فردا علاوه بر ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.
حمزه نژاد توصیه کرد: از رفت و آمدهای غیر ضرور در فضای باز و قرارگیری در معرض آفتاب بویژه در ساعات ظهر خودداری شود.