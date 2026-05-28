به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مهدی پاک طینت با اشاره به آغاز روزهای گرم سال و افزایش مصرف برق در استان سمنان گفت : مردم می توانند با راهکارهایی مانند تنظیم دمای رفاه ۲۵ درجه ، استفاده نکردن از وسایل پر مصرف در زمان اوج مصرف و سرویس کولر‌ها ، در مصرف برق صرفه جویی کنند.

طبق دستورالعمل‌ها دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید تا قبل از ساعت ۱۳ تا ۳۰ درصد برق مصرفی نسبت به پارسال و از ساعت ۱۳ به بعد تا ۶۰ درصد برق مصرف خود نسبت به سال پیش را کمتر مصرف کنند.

ساعات اوج مصرف ۱۱ تا ۱۶ و از ساعت ۱۸ تا ۲۲ است .