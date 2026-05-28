نخستین کاروان پیاده استان مازندران شامل ۶۰ نفر از زائران آملی، با بدرقه مسئولان و مردم برای شرکت در سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) راهی تهران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نخستین کاروان پیاده استان مازندران با عنوان «عاشقان حسینی، زائران خمینی» از شهرستان آمل، روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم سیوهفتمین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، حرکت خود را آغاز کرد.
اعضای این کاروان ۶۰ نفره پس از زیارت آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) و تجدید میثاق با شهدای گرانقدر آمل، با بدرقه گرم مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم، مسیر پیادهروی خود را به سمت تهران در پیش گرفتند.
رضا حسینپور مسئول کاروان پیاده آمل با بیان اینکه این زائران مسافت حدود ۲۶۰ کیلومتری را در مدت هفت روز طی خواهند کرد، گفت: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، کاروان در شامگاه ۱۳ خردادماه وارد حرم مطهر امام راحل خواهد شد.
وی هدف اصلی این حرکت را تجدید بیعت با آرمانهای امام شهید امت (آیتالله خامنهای) و عهدی دوباره با مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای عنوان کرد.
وی به ترکیب جمعیتی زائران اشاره کرد و افزود: حضور جوانان در کنار نسلهای اول و دوم انقلاب بسیار چشمگیر است. همچنین حضور راویان انقلاب در طول مسیر، فرصتی ارزشمند برای تبیین دستاوردها و ارزشهای والای نهضت امام خمینی (ره) برای اعضای کاروان فراهم آورده است.
مسئول کاروان پیاده آمل در پایان به سابقه بیش از سه دههای این حرکت خودجوش اشاره کرد و گفت: این اقدام فرهنگی نقش بسزایی در انتقال باورهای اصیل انقلاب به نسلهای آیندهساز کشور دارد و تمامی تمهیدات لازم برای پشتیبانی و حمایت از زائران در طول مسیر ۷ روزه پیشبینی شده است.