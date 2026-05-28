وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با استقبال نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان، استاندار زنجان، رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولان استانی وارد دانشگاه زنجان شد.
دکتر حسین سیمایی در نخستین برنامههای این سفر، از دانشکده فیزیک دانشگاه زنجان و همچنین کتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید کرد و در جریان ظرفیتها، امکانات آموزشی و پژوهشی و روند فعالیتهای علمی این مجموعهها قرار گرفت.
در جریان این بازدید پروفسور ثبوتی فیزیکدان برجسته و موسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان است همراه وزیر علوم هستند.